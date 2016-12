Vidal, dall'incidente alla vittoria col Cile: e ora c'è il Real

Dal baratro al paradiso in due settimane e mezzo. E' un momento speciale per Vidal che, dopo lo schianto con la sua Ferrari avvenuto lo scorso 17 giugno , è riuscito a reagire alla grande, trascinando il Cile alla conquista della Coppa America . Il centrocampista, eletto miglior giocatore della finale, adesso si godrà un po' di vacanze dopo una stagione estenuante, ma il suo futuro potrebbe essere lontano dalla Juve : in Cile lo danno già al Real Madrid .

Era il 17 giugno quando la Coppa America di Vidal sembrava fosse già terminata. Dopo una giornata libera in seguito al 3-3 col Messico, Arturo stava tornando nel ritiro della Nazionale in compagnia della moglie. Reduce da una serata al casinò e con un tasso alcolico oltre il consentito, lo juventino si va a schiantare con la sua Ferrari 458 presso l'autostrada a sud di Santiago.



In Cile divampano le polemiche tra chi vorrebbe perdonarlo e chi, invece, chiede l'esclusione immediata dalla Nazionale. Sampaoli, il c.t., opta per la prima soluzione e lo schiera titolare nelle successive quattro partite. Vidal gioca da vero guerriero e guida i compagni al primo, storico, trionfo in Coppa America.



Una gioia che probabilmente consentirà al cileno di dimenticare più in fretta la delusione rimediata nella finale Champions persa dalla Juve contro il Barcellona. Il suo futuro bianconero, intanto, è sempre più nebuloso e in Cile sono sicuri che il suo passaggio al Real Madrid sia imminente. Secondo il quotidiano La Tercera ci sarebbe già l'accordo tra il giocatore e i blancos: la palla ora passa alla Juventus.