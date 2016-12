Vidal addio, la Juve ci pensa

11:40 - Juve-Vidal, è sempre più aria di addio. Il cileno è diventato un caso: prima il comportamento sopra le righe fuori dal campo, ora l'allarme lanciato dal ct del Cile Jorge Sampaoli sulle condizioni del suo ginocchio. Quello destro, operato a maggio a Barcellona. E ora i dirigenti bianconeri stanno valutando tutti gli scenari, impensabili fino a qualche tempo fa. Le pretendenti non mancano: Real, United e Borussia Dortmund sono pronte all'assalto.

Un'estate trascorsa a respingere gli assalti delle pretendenti e a chiedere non meno di 50 milioni di euro per lasciarlo partire. A distanza di un paio di mesi il panorama intorno a Vidal si è completamente ribaltato. La Juve ora sta seriamente pensando di 'liberarsi' del cileno, irrequieto e fisicamente non ancora a posto, secondo quanto ammesso dal ct del Cile. Il mercato di gennaio si avvicina e dunque l'occasione è più ghiotta che mai, tenendo anche conto che il giocatore ha uno stipendio da quasi 5 milioni l'anno. Se in casa bianconera si valuta in modo sempre più concreto l'ipotesi di fare a meno del cileno, il suo procuratore Fernando Felicevich si guarda intorno. Le piste aperte si chiamano Real Madrid, Manchester United e Borussia Dortmund. Che studiano la strategia di avvicinamento in attesa di eventuali mosse concrete.