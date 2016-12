Vertice Milan-Genoa per Bertolacci

Appuntamento a Forte dei Marmi per Adriano Galliani ed Enrico Preziosi. Vacanze di lavoro per l'ad del Milan e il presidente del Genoa che si incontreranno per parlare di Andrea Bertolacci. Il centrocampista rossoblù piace moltissimo ai rossoneri che vogliono puntare su di lui per costruire una squadra competitiva e... italiana. Attenzione, però, all'insidia Roma che possiede l'altra metà del cartellino.