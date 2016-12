Verratti: "Resto al Psg finché vinco la Champions"

Nonostante l'infortunio gli abbia fatto saltare gran parte del 2016 e l'Europeo in Francia, Marco Verratti è uno dei giocatori più cercati sul mercato. Sul regista del PSG c'è il Real Madrid , ma l'abruzzese non ha intenzione di cambiare aria: "Fa piacere, ma finché non ho vinto la Champions qui, non vado via" ha dichiarato a Le Parisien. L'infortunio è un ricordo: "Il peggio è passato, ora deciderà il mister quando farmi giocare".

"Io e il club ci siamo confrontati molto e sappiamo dell'interesse del Real - ha ammesso Verratti in una lunga intervista al quotidiano parigino -. L'obiettivo nostro è in comune ed è quello di vincere con questa maglia, voglio la Champions e non me ne andrò finché non l'avrò vinta. Questa squadra per me è come una famiglia. Fa piacere che mi seguano, ma questa è la mia decisione".



Il regista ex Pescara viene da una stagione difficile a livello fisico, ma il peggio sembra essere alle spalle: "E' stato un anno duro, non ho potuto aiutare la squadra a vincere delle partite visto che sono stato fuori sei mesi. L'operazione è andata bene e sto recuperando in fretta. Ho lavorato da solo tutta la pausa per tornare in gruppo al rientro e sto facendo tutti gli esercizi con la squadra. Ora sarà Emery a decidere quando buttarmi nella mischia, ma non ci vorrà molto credo. Sono impaziente". Infine sulla 10 assegnata a Pastore: "Abbiamo deciso tutti insieme, Javier se la merita".