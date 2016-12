Verratti, l'agente: "Juve e Milan? Per ora non si muove assolutamente da Parigi"

"Quello che mi ha dato fastidio sono state le reazioni dei commentatori tv e radio francesi, non della società, che lo ha messo al centro del progetto, non dell'allenatore. Marco merita rispetto". A Premium Sport il procuratore di Verratti, Donato Di Campli, è intervenuto sul presunto litigio tra il giocatore ed Emery. " Juve e Milan possono sperare? Marco vuole vincere la Champions a Parigi. Per ora non si muove assolutamente".

"Non è successo nulla di gravissimo - ha detto Di Campli tornando sul dopo-partita contro il Marsiglia - C'è stata una mancata comunicazione tra il tecnico e il medico sulle condizioni di Verratti che aveva già preso una botta al polpaccio e al costato. Per precauzione il dottore ha suggerito di sostituirlo. Marco invece si sentiva di continuare e c'è stato questo misunderstanding. Quello che mi ha dato fastidio sono state le reazioni dei commentatori tv o radio che hanno espresso giudizi senza senso. Dovrebbero solo ringraziarlo. Se non ci fosse lui e qualche altro suo compagno il campionato francese non sarebbe seguito da nessuno". E ancora: "Possibile addio? Questo no, tanta gente ama Marco e la società lo ha messo al centro di un progetto. La società è di una serietà incredibile, ha progetti importanti".