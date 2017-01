Secondo quanto titola il Corriere dello Sport, Inter e Juventus avrebbero pronto un piano per riportare Marco Verratti in Italia. La società nerazzurra ha dalla sua la possibilità di accontentare il centrocampista del PSG dal punto di vista economico ma il presupposto fondamentale è la qualificazione in Champions. Requisito che la Juventus può ovviamente soddisfare ma il club bianconero non coltiva buoni rapporti con la società parigina.