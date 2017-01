Secondo quanto scrive Tuttosport, il Bayern punterebbe forte su Marco Verratti. Il tecnico dei bavaresi Carlo Ancelotti ha individuato nel centrocampista ex Pescara per il post Xabi Alonso. La Juventus ha dalla sua la possibilità di soddisfare il desiderio non troppo nascosto del giocatore di tornare in Italia e Marotta non ha escluso altri colpi alla Higuain. Da non scartare, sullo sfondo, l'ipotesi Inter.