Verona, l'Hellas accoglie Pazzini: "Felice di essere qui"

Pazzini arriva in una piazza molto calda, che si aspetta grandi cose dalla punta arrivata dal Milan. "Volevo esserci e sono molto contento - ha detto ai 3.500 tifosi durante la presentazione della squadra -. Ringrazio il presidente".



Entusiasta il presidente dell'Hellas: "Il suo arrivo è una cosa meravigliosa. Noi cerchiamo uomini seri e importanti e Pazzini ha sposato il nostro progetto". "Finora abbiamo sempre cercato di crescere - ha aggiunto Setti -. E con Pazzini stiamo proseguendo su questa strada". Quanto alla durata del contratto (5 anni con un ingaggio appena superiore al milione di euro a stagione) e alla cifra spesa per portare Pazzini a Verona il numero uno dell'Hellas non ha dubbi: "Un giocatore che garantisce dai 10 ai 15 gol in Serie A vale quella cifra. E lui non è poi così caro".