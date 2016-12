Verona, Delneri è il nuovo allenatore

DELNERI: "LA SQUADRA HA QUALITA'"Giorno di presentazione per Gigi Delneri, che torna su una panchina dopo quasi 2 anni e l'infelice parentesi al Genoa. "Ringrazio il Verona per la fiducia, il calcio mi mancava. Arrivo in una piazza ricca di passione e di tradizione". La missione è di quelle difficili con una squadra che non ha ancora vinto: "Faremo di tutto per rimanere nella categoria. Questa squadra ha qualità, lavoreremo intanto sulle motivazioni". Non mancano gli attestati di stima al suo predecessore: "Non stravolgeremo il grande lavoro di Mandorlini. Ha raggiunto degli obiettivi importanti con questa squadra".