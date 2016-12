Van Gaal scarica Falcao: "Quanto vale? Deve ancora dimostrarlo sul campo" 

18:01 - "Non è importante essere valutati 95 o 5 mln, conta quello che fai in campo". Queste le parole con cui Van Gaal, tecnico del Manchester United, ha liquidato la questione Falcao in conferenza stampa. "Deve dimostrare chi è col suo lavoro" ha continuato, lasciando intendere che non lo ha ancora fatto. Frasi che sanno di bocciatura, importante in chiave Juve che sul giocatore ancora di proprietà del Monaco ha messo gli occhi per la prossima stagione.

Risposta diretta, chiara, piccata. Successiva, evidentemente, a quanto riportato dalla stampa inglese secondo cui lo United disporrebbe di un tesoretto di 150 milioni da investire sul mercato nell'immediato e, soprattutto a giugno. "Non penso che saremo molto attivi in questa finestra di mercato" ha allora puntualizzato Van Gaal. "Non ci sono giocatori di livello importante disponibili". Poi l'aggiunta su Falcao che suona come un mezzo siluramento: difficile che i soldi a disposizione vengano allora investiti sul colombiano. Secondo il Mirror, il tesoretto dovrebbe essere invece utilizzato per acquistare il difensore Hummels del Borussia Dortmund, il romanista Strootman e il Clyne del Southampton.