Valencia-Zaza, la Juve resta in attesa

La ferita West Ham è ancora fresca e per questo Zaza non vuole ripetere lo stesso errore. La Juve, dal canto suo, sta cerdando di convincere l'ex giocatore del Sassuolo ad accettare la Liga, anche se, come lui, non vuole sorprese quando ci sarà da incassare il riscatto. Ok al prestito, ma poi a giugno dovrà arrivare anche il saldo del conto, limitando al minimo l'obbligo di presenze (il Valencia pare ne proponga almeno dieci) che aveva fatto saltare il banco in Premier League. Anche per questo resta aperta l'ipotesi Villarreal, che potrebbe essere più ben disposto nell'accettare le richieste dei bianconeri.