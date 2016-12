Valencia, Prandelli sarà il prossimo allenatore

Cesare Prandelli sta per tornare in panchina. Dopo la beve parentesi al Galatasaray, arrivata dopo l'amara avventura con la Nazionale ai Mondiali in Brasile, l'ex ct è il prossimo allenatore del Valencia. Prandelli arriva per risollevare la squadra dal quindiceismo posto dopo i fallimenti di Neville e Ayestaran. Per lui è pronto un contratto biennale, che dovrebbe essere firmato a giorni: la sua presentazione dovrebbe avvenire già domenica.