Il direttore sportivo del Bayer Leverkusen chiude a un possibile cambio di maglia del Chicharito Hernandez: "In inverno è difficile trovare una valida alternativa - ha spiegato a Kikcer.de - ma comunque la questione non c'è, perché noi non vogliamo venderlo e lui non vuole andarsene". Sul giocatore ci sarebbero Psg e Chelsea: i due club dovrebbero però offrire almeno 25 milioni per convincere il club tedesco a cederlo.