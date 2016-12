United, sfuma la Champions: Ferguson incontra Pochettino

Andiamo con ordine. Il successo per 3-2 del West Ham sul Manchester United ha tolto quasi matematicamente ai Red Devils la possibilità di qualificarsi alla prossima Champions League: sarebbe stata una qualificazione doppiamente dolce, perché in caso di vittoria lo United avrebbe scavalcato il Manchester City, costringendo con ogni probabilità Guardiola a giocare l'Europa League. Ora, quando manca una sola giornata al termine della Premier, la classifica (tolto il Leicester campione) recita: Tottenham secondo a 70, Arsenal terzo a 68, Manchester City quarto a 65, con lo United quinto a 63 e il West Ham a 62. Nel prossimo turno il City sarà ospite dello Swansea, già salvo, mentre lo United affronterà il Bournemouth all'Old Trafford. A meno di un harakiri clamoroso di Agüero & co., Guardiola l'anno prossimo ripartirà dai playoff di Champions League.



Chi non può dirsi soddisfatto dal pomeriggio londinese è sicuramente José Mourinho, da mesi indicato come sicuro successore di Van Gaal sulla panchina del Manchester United. Se davvero sarà così, lo Special One dovrà quindi accontentarsi dell'Europa League, un piccolo grande smacco per il portoghese. Ma soprattutto, i tabloid britannici hanno pizzicato Sir Alex Ferguson a pranzo nel centro di Londra con Mauricio Pochettino, allenatore del Tottenham da tempo indicato come possibile allenatore dei Red Devils.



La dirigenza del Tottenham ha riferito ai media inglesi di essere a conoscenza dell'incontro tra Sir Alex, nell'area direttiva dello United, e il proprio tecnico, il quale ha da poco rinnovato con gli Spurs fino al 2021. I due si erano incontrati in occasione di un premio e si erano accordati per un incontro. Questi, in sostanza, i tentativi di smorzare la questione. Ma non è un mistero che da tempo Ferguson abbia individuato Pochettino come proprio preferito come tecnico dei Red Devils. Apprezzamenti anche pubblici, che negli ultimi mesi hanno fatto crescere le quotazioni dell'argentino. Secondo i bookmakers è sempre Mou il favorito, ma Pochettino, dopo questo incontro, è in rimonta. Staccati, invece, Ryan Giggs e Laurent Blanc.