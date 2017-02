Il Real Madrid sembra interessato a David De Gea, ma Mourinho non pare intenzionato a cederlo. "Su De Gea non ho niente da dire e non voglio parlare di cose ipotetiche. L'unica cosa certa è che lui è un mio giocatore, io sono felice di lui, e so che lui è felice con me", ha detto l'allenatore del Manchester United.