United, Mourinho "annuncia" Pogba: "Arriva un centrocampista molto bravo"

Pogba al Manchester United . Un colpo di mercato che tutti sanno, ipotizzano, ma che ancora non si è concretizzato. A mettere un po' di pepe ci ha pensato José Mourinho : "Arriverà un centrocampista molto bravo" salvo poi fare dietrofront su Pogba : "Non parlo di lui, è della Juve. Ci manca un acquisto, vogliamo chiuderlo entro il 14 agosto per avere la rosa al completo per l'inizio della Premier". Si attende l'annuncio.

Di fatto il nome di Pogba José Mourinho non l'ha fatto, ma è praticamente certo che il riferimento al prossimo acquisto dei Red Devils sia il francese. Il momento della verità con ogni probabilità sarà il 7 agosto, giorno in cui il francese dovrebbe presentarsi a Vinovo. Mourinho non ha fretta, ma visto un accordo già trovato tra le varie parti in causa, non vorrebbe tirarla troppo per le lunghe: "Il mercato chiude il 31 agosto e c'è ancora molto tempo a disposizione, ma è ovvio che vorrei avere una squadra al completo prima che inizi la Premier".