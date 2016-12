United, Cavani per Falcao. Il Liverpool su Sergio Romero

13:37 - Tra le voci di mercato che tengono banco in questi giorni sui tabloid inglesi, spiccano quelle di Cavani al Manchester United e Sergio Romero al Liverpool. Secondo Metro, i Red Devils avrebbero pensato all'uruguayano per sostituire Falcao a fine stagione, pagando al Psg oltre 55 milioni di euro, mentre il Daily Express parla dell'interesse dei Reds per il portiere della Sampdoria, date le prestazioni deludenti di Mignolet.

In casa United, il tecnico Van Gaal in particolare è preoccupato per la sua punta di riferimento Falcao, che a causa di ripetuti infortuni ha finora trascorso più tempo in infermeria e in panchina che in campo. Il club sta dunque continuando a pagarlo, e parecchio, per vederlo giocare pochissimo. Per questo l'idea sarebbe di non rinnovare il suo contratto e di acquistare al suo posto Cavani, che già in estate era dato vicino ai Red Devils. Voci che ora tornano a circolare, anche in virtù del fatto che pure la stampa francese parla di un possibile addio di Cavani alla Ligue 1.

Il Liverpool, dal canto suo, spera di potersi assicurare Romero già a gennaio per blindare la propria porta e raddrizzare una stagione fin qui deludente, ma la concorrenza arriva proprio dal Manchester United. Si dice che Van Gaal stia continuando a monitorare il nazionale argentino, mentre appare improbabile l'ipotesi del tesseramento di Victor Valdes, il portiere al momento svincolato che si sta allenando con i Red Devils.