Unai Emery resta al Siviglia: respinto l'assalto del Napoli

Unai Emery resta al Siviglia per un'altra stagione. Manca solo l'ufficialità da parte del club andaluso, ma questa è la decisione presa dal tecnico spagnolo nonostante i numerosi attestati di stima in giro per l'Europa. A vuoto, dunque, l'assalto del Napoli che nei giorni scorsi aveva presentato un'offerta con De Laurentiis, ma anche West Ham e in seconda battuta Milan . Emery onorerà il contratto in scadenza nel giugno 2016.

"L'annuncio del Siviglia è questione di poche ore, Emery resta al Siviglia per un altro anno fino al termine del contratto". Questo quanto rivelato da Cadena Ser, una notizia che spiazza il Napoli ma un po' tutto il panorama di mercato europeo. Decisiva probabilmente la possibilità di giocarsi la Champions League con la sua "creatura" nella prossima stagione ben sapendo che le due Europa League consecutive conquistate alla guida degli andalusi, gli hanno concesso un credito duraturo nel tempo. Emery, infatti, ha raccolto con piacere la corte del Napoli, l'interesse di Milan e Fenerbahce e tanti altri approcci sparsi per l'Europa, ma ha deciso di non muoversi portando a scadenza il proprio rapporto col Siviglia. Intanto studierà l'inglese, come da lui stesso ammesso di recente, ma non per trasferirsi da subito al West Ham. Il futuro in Premier League può attendere.

Un problema in più per de Laurentiis, che adesso deve trovare un'alternativa per sostituire Benitez. Così, torna in auge il nome di Luciano Spalletti, che ha ammesso di gradire un ritorno in Italia. "Sono in attesa di una chiamata per tornare ad allenare, mi piacerebbe farlo in Italia dopo un'esperienza fondamentale all'estero che mi è servita molto", ha detto. Un messaggio al presidente azzurro?