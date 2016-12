Umtiti al Barça. Mascherano può partire. Forse

Preso Pjanic , ha ancora senso andare a caccia di Mascherano ? La Juve che legittima la sua leadership con un mercato svelto, mirato e invidiabile, ha appena chiuso l'affare che riguarda il bosniaco; e proprio nelle stesse ore al Barcellona succede questo: l'arrivo dal Lione di Samuel Umtiti , 22 anni e colosso difensore centrale, camerunese naturalizzato francese; e la voce di una plausibile rinuncia a Mascherano, al di là delle parole spese in queste settimane fra voci di dissenso e di permanenza in blaugrana, comunque sia.

Questa è la base di partenza, o ripartenza, di un lavoro che la Juve può proseguire. Se il Barcellona può rinunciare a Mascherano è un dato da verificare, e se l'avventura dell'argentino in blaugrana non è più sostenibile è un argomento da valutare. La Juventus conosce i pensieri del giocatore, il Barcellona anche. Le necessità di Luis Enrique sono in parte soddisfatte dall'arrivo di Umtiti al centro della difesa e dall'imminente ritorno del laterale destro Bellerin, ora all'Arsenal.

A questo punto, la parola -appunto- alla Juventus che nelle prpssime ore è in Spagna, ci va l'ad Marotta, per trattare col Real Madrid la questione Morata e non solo. Di sicuro, Umtiti al Barcellona riapre la pista Mascherano.