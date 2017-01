Nuovo prestito per il baby attaccante del Torino Vittorio Parigini. Dopo quello al Chievo, visto che in questa prima parte della stagione non ha trovato spazio, il giocatore passa al Bari a titolo temporaneo, con diritto di opzione per i pugliesi e contro opzione per il club di Urbano Cairo. Lo rende noto il Torino sul suo sito ufficiale.