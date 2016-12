Ufficiale: Pogba dalla Juventus al Manchester United Gli inglesi hanno sborsato 105 mln di euro, è record

Ora è ufficiale: la Juve ha ceduto Paul Pogba al Manchester Utd. Dopo le visite mediche di rito, in nottata è arrivato il comunicato "per la cessione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore per un importo di 105 mln di euro pagabili in due anni. Il valore potrà incrementarsi di 5 mln al verificarsi di determinate condizioni". Il Manchester Utd: contratto di 5 anni, con l'opzione di una proroga per un altro anno.