Ufficiale: il Psg ha preso Ben Arfa

Colpo del Paris Saint Germain che ha ufficializzato l'arrivo di Ben Arfa. Il francotunisino, arrivato a parametro zero dopo essersi svincolato dal Nizza, ha firmato fino al 2018. "Sono molto orgoglioso e felice di essere qui. Per me è un onore indossare la maglia del Psg, farò del mio meglio per ripagare la fiducia del club. Voglio ringraziare anche il Nizza che mi ha rilanciato", ha detto l'attaccante dopo la firma posando con la maglia numero 21. Battuta la concorrenza di molti club, tra cui il Milan, che avevano pensato al fantasista.