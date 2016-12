Ufficiale: Hiddink nuovo allenatore del Chelsea

E' ufficiale: Guus Hiddink è il nuovo allenatore del Chelsea. Per l'olandese, che prende il posto di Mourinho, si tratta di un ritorno: nel febbraio del 2009 subentrò a Felipe Scolari, conquistando l'FA Cup e arrivando in semifinale di Champions. Ha firmato fino a fine stagione. "Il Chelsea è una delle squadre più importanti del mondo, ma in questo momento non è dove dovrebbe trovarsi - ha detto - Sono sicuro di poter dare una svolta alla stagione".

"Sono molto contento di tornare a Stamford Bridge – le prime parole di Hiddink da tecnico del Chelsea affidate al sito ufficiale del club - Il Chelsea è una delle squadre più importanti del mondo, ma in questo momento non è dove dovrebbe essere. Sono sicuro di poter dare una svolta alla stagione. Comincerò a lavorare da subito con i giocatori e con lo staff, e sono felice di poter riallacciare il mio splendido rapporto con i tifosi del Chelsea". Il nome di Hiddink era stato tra i primi a circolare subito dopo il divorzio con Mourinho. La scelta di puntare sull'olandese si spiega anche con gli ottimi rapporti con il patron Roman Abramovich che lo aveva già voluto a Stamford Bridge sei anni fa dopo l'esonero di Scolari. Una scelta felice perché Hiddink, all'epoca anche ct della Russia, sulla panchina dei Blues aveva centrato la qualificazione alla Champions League e vinto l'Fa Cup. In seguito Hiddink ha allenato anche la Turchia, l'Anzhi Makhachkala e l'Olanda, finendo esonerato per non aver centrato la qualificazione a Euro 2016. Ora lo attende una nuova sfida.