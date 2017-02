Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver perfezionato l’accordo con la società Hebei China Fortune Football Club Co. Ltd per la cessione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Anderson Hernanes per un importo di € 8 milioni che saranno interamente pagati entro 15 giorni dal rilascio del transfer internazionale. Il valore di acquisto potrà incrementarsi di massimi € 2 milioni al verificarsi di determinate condizioni nel corso della durata contrattuale.