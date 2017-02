UFFICIALE: DEPORTIVO, ESONERATO IL TECNICO GARITANO

Gaizka Garitano non è più il tecnico del Deportivo La Coruna. I galiziani hanno esonerato il tecnico spagnolo all'indomani della pesante sconfitta (4-0) subita in campionato contro il Leganes, che lascia la squadra appena due punti sopra la zona retrocessione. Secondo i media spagnoli il favorito per la successione è l'ex allenatore di West Bromwich e Betis Pepe Mel, ma non va escluso i nome di Sergio Gonzalez, ex calciatore del Deportivo e dell'Espanyol.