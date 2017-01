L'attaccante brasiliano Caio Rangel ha lasciato il Cagliari. Il giocatore, in Sardegna in prestito dal Cruzeiro, è tornato in Brasile: "Il Cagliari Calcio - si legge sul sito dei rossoblu - annuncia di aver autorizzato il Cruzeiro al trasferimento del calciatore Caio Rangel in sub prestito al Criciuma, società che milita nella massima serie del Campionato brasiliano, sino al termine della stagione".