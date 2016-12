Ufficiale: Benitez è il nuovo allenatore del Newcastle

Rafa Benitez è il nuovo allenatore del Newcastle . A poco più di due mesi dall'esonero da parte del Real Madrid, lo spagnolo ha trovato una nuova panchina in Premier League, al posto di Steve McClaren. Benitez, che avrà come vice Fabio Pecchia, ha firmato con i Magpies penultimi in classifica un triennale . "Sarà una grande sfida non solo per me, ma anche per i giocatori, la società e i tifosi" ha commentato il nuovo manager al sito del club.

L'ANNUNCIO DEL NEWCASTLEBenitez si è detto entusiasta della possibilità di tornare in Inghilterra dove aveva già allenato il Liverpool e il Chelsea e da dove mancava dalla stagione 2012-2013: "Ritorno in Premier League, sarò più vicino alla mia famiglia, non potrei essere più felice. Sarà una sfida non solo per me e il mio staff ma anche per giocatori, club e tifosi. Dobbiamo spingere tutti nella stessa direzione e con lo stesso obiettivo in mente. Questa è la ragione per la quale voglio chiedere il vostro completo appoggio".



Per Benitez subito un debutto da brividi: il 14 marzo in casa del Leicester di Claudio Ranieri. Un pizzico di quell'Italia che non è mai riuscito a conquistare appieno.