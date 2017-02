François Ciccolini non è più l'allenatore del Bastia, squadra penultima in Ligue 1 con 23 punti raccolti in 26 partite. Lo riporta l'edizione online de 'L'Equipe'. Fatale per l'allenatore francese, protagonista un mese fa di un diverbio con Mario Balotelli, la sconfitta di sabato con l'Angers (3-0). In pole position per la successione sulla panchina dei corsi c'è il portoghese Rui Almeida.