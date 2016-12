Udinese, Stankovic saluta Strama e torna all'Inter

10:55 - Ritorno all'Inter per Dejan Stankovic? Probabilmente sì. L'attuale allenatore in seconda di Andrea Stramaccioni all'Udinese non ha ancora rinnovato il suo contratto con club friulano e tutti gli indizi portano a pensare che sarà presto di nuovo a Milano con la "maglia" nerazzurra. Per lui è previsto un ruolo di "uomo campo" al fianco di Roberto Mancini. In tutto questo panorama, Sylvinho rimmarrà comunque "secondo".

Al momento non ci sono certezze, soprattutto perché il contratto di Stankovic, che è in scadenza non è stato ancora rinnovato e non si è nemmeno parlato di un eventuale prolungamento col club dei Pozzo. Per uno degli uomini più importanti per la storia dei nerazzurri c'è, tuttavia, pronto un ruolo diverso da quello di allenatore in seconda, mansione che sta svolgendo con Stramaccioni. C'è la possibilità che diventi una sorta di collante tra i giocatori e lo staff tecnico. La fine del campionato è alla porte e anche la decisione finale sarà presto presa.