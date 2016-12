Udinese, Muriel: "Con la Samp siamo molto vicini"

11:31 - "Ho avuto molte offerte, ma con la Sampdoria siamo molto vicini e penso che questa sarà la mia destinazione". L'attaccante dell'Udinese, Luis Muriel, esce allo scoperto in un'intervista al quotidiano colombiano El Heraldo. "Per il nuovo anno spero solo cose belle, magari come un cambio di squadra, con la Sampdoria l'approccio è vero che c'è stato ed è stato positivo. Mancano un paio di dettagli. Devo tornare a Udine e aspettare".

E ancora: "A Udine ho trascorso bei momenti, ma i risultati sul piano sportivo non sono stati quelli che mi aspettavo: credo che cambiare aria mi farebbe bene. Comunque vada spero di trovare continuità nell'Udinese o nella squadra in cui andrò. Ciò di cui ho più bisogno è giocare perché voglio la Nazionale".