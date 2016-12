Tutti pazzi per Grassi: anche il Napoli sull'atalantino

L'Atalanta non sembra per il momento avere intenzione di liberarsi del suo gioiellino che, di fatto, non ha un valore di mercato, ma potrebbe valutarne la cessione, anche subito, a fronte di una decina di milioni. E qui si inserisce il Napoli. Secondo Il Mattino, gli azzurri, in difficoltà nella rincorsa a Cristoph Kramer, che il Leverkusen continua a definire incedibile, e lontano da Herrera, troppo costoso (il Porto vuole almeno 25 milioni), sarebbero pronti a mettere sul piatto 5 milioni più il cartellino di Dezi.



Un'offerta che a Bergamo potrebbero anche considerare interessante, ma che comunque sarà valutata solo dopo aver ricevuto la proposta concreta della Fiorentina. Senza dimenticare il Milan, in ottimi rapporti con i bergamaschi e sempre decisi a rinnovare la squadra con giocatori giovani e italiani, identikit perfetto, appunto, di Grassi.



Fatto sta che i prossimi giorni hanno tutta l'aria di poter essere caldissimi per Grassi, cui è bastato mezzo campionato di Serie A per attirare su di sè l'attenzione delle migliori squadre del nostro campionato. E la questione ha una logica pazzesca. Grassi ha dimostrato di essere un centrocampista di qualità, quantità e personalità, doti non facili da trovare in un ragazzo di appena 20 anni. Altrettanto logico è che, in questo clima, l'Atalanta se ne stia sulla riva del fiume aspettando l'offerta migliore. Questa piccola asta è già partita. Sotto a chi offre di più.