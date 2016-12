Tutti pazzi per Dybala: la Roma insidia la Juve

11:14 - Lo vogliono tutti, dalla Juve alla Roma, passando per l'Inter e il Napoli fino ad arrivare alle grandi squadre di Premier e Liga. Per la gioia, manco a dirlo, di Zamparini, pronto a mettere a segno un altro colpo eccezionale. Base d'asta 40 milioni. Dead Line, parola del presidente del Palermo, fine aprile. Quindici giorni appena, poi Paul Dybala avrà un'altra maglia da indossare. Quale? La personalissima griglia di Zampa al momento è più o meno questa: Juve in pole, Roma in ascesa, Inter e Napoli in seconda fila. Con l'agente dell'argentino, però, che nel frattempo cerca all'estero l'acquirente migliore.

La situazione è, quindi, evidentemente intricata e difficile da risolvere, come assicura il numero uno del Palermo, nel giro di un paio di settimane. Più probabile che la questione si trascini fino all'estate per non dire per tutta l'estate e che le trattative marcino parallele. Il punto è questo: Zamparini sa che vendere oggi Dybala può avvicinare molto l'incasso ai 40 milioni che chiede. Le pretendenti al giocatore - tutte - sanno al contrario che battere la concorrenza è una necessità ma anche che più il tempo si allunga, più il prezzo cala. E' il mercato. Intanto qualcosa si muove, perché, ad esempio, Marotta sa da qualche giorno di dover sostituire Tevez e di non avere troppe alternative abbordabili in giro per l'Europa. O, per dirne un'altra, Sabatini sta trattando sotto traccia la cessione di Iturbe, per cui l'Arsenal avrebbe offerto 30 milioni, e potrebbe quindi avere presto in tasca un tesoretto da investire proprio sull'argentino. Il tutto mentre l'Inter, attraverso Ausilio, continua a lisciarsi il giocatore ("Fa al caso nostro", ha recentemente chiarito) e lo tiene in debita considerazione in caso di addio di Icardi e il Napoli, da Napoli, fanno sapere di essere sul pezzo. Rieccoci, quindi, alla griglia di partenza: Juve, Roma, Inter e Napoli, sperando che anche Dybala non finisca poi per abbandonare la nostra Serie A.