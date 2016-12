Trezeguet si ritira: la Juve lo aspetta?

21:47 - David Trezeguet dice basta. A 37 anni l'attaccante franco-argentino, grande ex della Juve, avrebbe deciso di ritirarsi dal calcio giocato. A darne notizia sono i media argentini. Trezeguet avrebbe così declinato le offerte arrivate da Modena e Maiorca, che puntavano a ingaggiarlo dopo l'esperienza di sei mesi con il Pune City nella neonata Super League indiana. Nel suo futuro potrebbe esserci un ritorno a Torino nelle vesti di dirigente bianconero.

Dopo gli inizi in Argentina e Francia, rispettivamente con le maglie di Platense e Monaco, Trezeguet sbarca in Italia nel 2000. Ad assicurarselo è la Juventus, che sborsa 45 miliardi di lire per strapparlo al Monaco. In dieci stagioni con i bianconeri gioca 320 partite e realizza 171 reti. Nel suo palmares 'italiano' ci sono 2 scudetti e 2 Supercoppe italiane. Sono invece 71 le presenze con la maglia della nazionale francese, condite da 34 reti. Con i Bleus si è laureato campione del mondo nel 1998 e ha vinto gli Europei del 2000, realizzando il golden gol che ha deciso la finale contro l'Italia. In carriera ha giocato anche per Hercules, Baniyas, River Plate e Newell's Old Boys.