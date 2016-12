Tra la Juve e Cuadrado c'è.... Simeone

Potrebbe essere improvvisamente in salita la strada del riscatto per la Juve di Cuadrado , uno degli acquisti più convincenti del mercato estivo bianconero. Il colombiano, non è un mistero, non piace a Mourinho , ma lo Special One non è più certo di guidare il Chelsea anche nella prossima stagione. Tra i candidati alla panchina dei Blues, c'è Simeone , che dell'esterno d'attacco è un ammiratore e gli concederebbe una nuova chance in Premier.

Ci ha messo poche settimane Juan Cuadrado a conquistare tifosi e ambiente bianconero e a convincere Marotta ad accelerare i tempi per riscattarlo dal Chelsea. Il colombiano è sbarcato a Vinovo con la formula del prestito (1,5 milioni) con diritto di riscatto fissato a 25. Una bella sommetta chel'ex Viola sta dimostrando di valere tutta. Una formalità se sulla panchina londinese continuerà a sedersi José Mourinho che non è certo tra gli iscritti del suo fan club. Il portoghese lo ha bocciato dopo pochi mesi ed è uno che difficilmente torna sui suoi passi.



Gli scenari nel mondo del calcio, però, sono sempre in evoluzione e possono rapidamente cambiare se l'anno prossimo la guida tecnica dei Blues passerà a Diego Simeone. Il Cholo, grande candidato a sostituire lo Special One in caso di stagione fallimentare, è al contrario un suo grande estimatore, tanto che a luglio l'agente del giocatore è persino volato a Madrid per parlare di un eventuale trasferimento all'Atletico. Il tecnico argentino sarebbe ben disposto a concedergli una nuova chance in Premier e sulla vicenda l'ultima parola spetta a Cuadrado, che in Italia si trova benissimo mentre in Inghilterra ha palesato grossi problemi di ambientamemto tra lingua e modo di giocare.