Touré, l'agente: "Aspettiamo che l'Inter si assesti, gran rapporto con Mancini"

L'impressione è che questa estate l'affare possa andare in porto, ma serve comunque cautela. Perché tutti i tasselli di puzzle dovranno andare al posto giusto nei tempi giusti. E allora meglio fare un passo per volta. "Spero che nelle prossime due settimane ci possano essere novità anche per Yaya - ha spiegato Dimitri Seluk al Corriere dello Sport -. Se ho intenzione di parlare con il City? Certo. Voglio avere un incontro con loro e cercare di capire che intenzioni hanno. Via a costo zero? Prematuro parlarne. Prima devo vedere la dirigenza del City". Dunque prima occorre trovare un accordo col club inglese, tenendo però sempre presente la volontà del giocatore. "Tutti sanno quanto Yaya stimi Mancini e che rapporto c’è tra loro due - ha precisato l'agente dell'ivoriano -. Il corteggiamento dell'Inter? So che il club ha da pochi giorni cambiato proprietà e quindi in situazioni come questa c'è bisogno di qualche giorno perché le cose si assestino". "Chiamate da Milano non ne ho ricevute - ha aggiunto Dimitri Seluk -. Vediamo nei prossimi giorni se cambierà qualcosa".



Ma Yaya Touré non è l'unico obiettivo nerazzurro. Per la prossima stagione, infatti, l'Inter cinese vorrebbe mettere a segno un poker importante sul mercato. Per la corsia destra piace Lorenzo De Silvestri, operazione low cost che potrebbe coinvolgere anche il passaggio definitivo in blucerchiato di Dodò. Sempre per la fascia destra, il primo nome sulla lista di Ausilio resta sempre quello di Candreva, ma se l'affare dovesse risultate troppo complicato, l'alternativa sarebbe Manolo Gabbiadini, in uscita dal Napoli. Per la porta, l'eventuale partenza di Handanovic potrebbe fare spazio all'arrivo di Sirigu, ormai ai titoli di coda col Psg. Per la difesa, infine, salgono le quotazioni di Acerbi, che insieme a Bruma potrebbe formare la nuova coppia di centrali nerazzurri per la prossima stagione.