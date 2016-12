Totti-Roma, accordo per il rinnovo

C'è l'accordo tra Totti e la Roma. Come ha riferito Paolo Bargiggia nella trasmissione 'YouPremium' su Premium Sport, le due parti l'hanno raggiunto tra ieri e stamattina. Il capitano giallorosso aveva allontanato la questione economica in merito al rinnovo del contratto (per un anno da calciatore più sei da dirigente). Dal canto suo il club ha fatto un passo verso il giocatore: non cambieranno le cifre del rinnovo ma gli riconoscerà una percentuale 'sul marketing', sul 'Totti day'. L'annuncio è previsto quando Pallotta tornerà a Roma a fine mese.