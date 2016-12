Totti: "Rinnovo? Aspettiamo... Mai stata questione di soldi"

Tutto fatto? Firma imminente? Per il ds Sabatini sì: secondo il dirigente giallorosso la firma sul nuovo contratto tra la Roma e Totti potrebbe infatti arrivare già entro le prossime 48 ore. Ottimismo che il Capitano condivide solo in parte: "Rinnovo? Aspettiamo" ha detto infatti Totti prima della partenza per Abu Dhabi. "Di certo non sarà mai un discorso economico. Ha fatto bene a chiarirlo Sabatini, quella era la cosa più importante: tra me e la Roma non è mai stato un discorso di soldi e mai lo sarà. Ho fatto solo una semplice richiesta, però la valutiamo insieme. E ho detto troppo adesso...". Ora, semmai, è il tempo dei fatti: manca veramente poco alla fine della telenovela.