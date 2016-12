Totti, arriva un'offerta dagli Emirati Arabi

E' ancora tutto da definire il futuro di Francesco Totti , in scadenza di contratto con la Roma . Il capitano vorrebbe proseguire in giallorosso, ma resta da capire come si evolverà il rapporto con la società e anche con il tecnico Spalletti . Intanto il numero 10, come riferito da Repubblica, ha dato mandato a un agente di sondare proposte in giro per il mondo e la prima è già arrivata dagli Emirati Arabi .

Dopo giorni di polemiche, Totti ieri ha voluto gettare acqua sul fuoco e - attraverso un messaggio pubblicato sul proprio sito internet - ha teso la mano a Spalletti e al club: "I miei gol sono serviti a far vincere la squadra e la società che amo da sempre, questo deve unire e non dividere". Chissà se basterà per rimanere un altro anno alla Roma, altrimenti le richieste per il capitano giallorosso non mancano di certo a partire dagli Emirati Arabi, da dove è arrivata una prima offerta concreta.



Gli Stati Uniti, ovvero la Mls, rappresentano un'altra valida soluzione (Cosmos e New York City sono fortemente interessati) così come il Leicester di Ranieri, che l'anno prossimo giocherà la Champions e lo vorrebbe con sé in Inghilterra per un'ultima stagione da assoluto protagonista.