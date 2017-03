TOTTENHAM, SISSOKO: "RESTO AGLI SPURS"

Il centrocampista del Tottenham Moussa Sissoko, protagonista dell'Europeo in Francia la scorsa estate, è passato dal Newcastle agli Spurs proprio dopo le ottime prestazioni nella competizione per nazioni. Con la maglia del club londinese sta trovando poco spazio, tuttavia, intervistato da Bein Sports, ha confermato la sua volontà di non volersi muovere dal suo attuale club: "Il mio futuro è con la maglia del Tottenham, devo solo abituarmi ad un diverso modo di giocare".