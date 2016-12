Toronto sogna De Rossi e Barzagli

Uno tira l'altro e dopo Giovinco, Toronto sogna altri due colpi italiani: Barzagli e De Rossi. Il progetto della franchigia canadese è quello di costruire una squadra davvero competitiva per vincere la Mls nel giro di poco tempo. La Formica Atomica dopo la sconfitta nei playoff ha chiesto una rivoluzione e i dirigenti hanno intenzione di accontentarlo. Così, come riporta Calciomercato.it, ecco il difensore della Juve e il centrocampista della Roma sul taccuino dei canadesi.



Toronto spera di convincere il 34enne bianconero a trasferirsi oltreoceano l'estate prossima a parametro zero visto che è in scadenza di contratto con la Vecchia Signora. L'affare a zero potrebbe mettere in secondo piano i dubbi sulla condizione fisica visti i diversi infortuni delle ultime stagioni. L'alternativa, comunque, parla sempre italiano e corrisponde a Fabiano Santacroce, già vicino la scorsa estate.



Il grande colpo in canna, però, è quello di Daniele De Rossi. I canadesi sono pronti a ricoprirlo d'oro, come fatto con Giovinco, per convincerlo a lasciare la Roma e il suo contratto in scadenza nel 2017. Rumors parlano di sondaggi già fatti con il padre del giocatore qualche mese fa. C'è da battere la concorrenza dei NY City di Pirlo.