Per il Toro trattenere a giugno Joe Hart sarà un'operazione molto complicata. I dirigenti granata allora stanno già pianificando un piano b per l'estate. In particolare, il portiere che vorrebbe più di tutti Mihajlovic è Emiliano Viviano. I due hanno già lavorato insieme alla Samp e Cairo e Petrachi stanno preparando l'assalto per accontentare Sinisa.