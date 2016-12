Il mercato del Torino in uscita vede come protagonisti Obi, Acquah, ma anche Maxi Lopez, Martinez e il giovane Aramu potrebbe partire nel caso in cui arrivasse l'offerta giusta. Inoltre, anche il centrale Bovo fa parte del gruppo dei possibili partenti ma, come riporta Tuttosport, il Toro dovrà prima acquistare un nuovo centrale.