Torna il sereno tra Icardi e l'Inter, pronto il rinnovo

A ridosso dell'inizio del campionato, la bufera - scatenata soprattutto sui social - sul caso Icardi sembra essere un ricordo. Il capitano dell'Inter sembra essersi tranquillizzato (un po' meno Wanda Nara ) ed è pronto ad aspettare settembre-ottobre per discutere il rinnovo con Suning . Non saranno i 6 milioni chiesti da Wanda, né i 6,5 offerti dal Napoli ma l'Inter è disposta a portare l'ingaggio a 5 milioni più bonus e diritti d'immagine.

L'offerta dell'Inter, che verrà formalizzato entro un mese circa, prevede una parte fissa di 5 milioni di euro, bonus legati sia a obiettivi personali che di squadra (come la qualificazione in Champions) e i diritti d'immagine lasciati a Icardi, che soprattutto in Argentina può vantare già numerosi sponsor.



Un'offerta di poco inferiore a quella del Napoli (6 milioni netti) che fa storcere la bocca alla moglie-agente del giocatore ma sembra aver convinto Icardi delle intenzioni dell'Inter nei suoi confronti.