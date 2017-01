Nuovo obiettivo di mercato in casa Torino: il portiere del Lechia Danzica e dell'under 21 serba Vanja Milinkovic Savic. Il fratello del più noto centrocampista della Lazio è anche nel mirino di Benfica ed Ajax, ma la società granata vorrebbe anticipare i tempi e bloccarlo per poi portarlo in Italia alla fine della stagione, quando Hart tornerà al Manchester City. Lo riporta Tuttosport.