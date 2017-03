TORINO, PIACE DEL FABRO, SI CERCA DI BLINDARE BONIFAZI

Una delle lacune più gravi del Torino in questa stagione è sicuramente la difesa, pertanto la società granata sta già pensando a come rinforzarla in estate. La prima operazione è il rinnovo di contratto di Kevin Bonifazi, in prestito alla Spal, che dovrebbe essere blindato per 4 o 5 anni. Ma il club di Cairo non si ferma qui: sempre in Serie B si sta monitorando anche Dario Del Fabro, difensore centrale del Pisa ma di proprietà del Cagliari. Nell'ottima difesa dei toscani, la migliore del campionato cadetto, il ventunenne sembra il giocatore di maggior talento. La società granata è pronta ad investire circa un milione e mezzo per acquistarlo, ma c'è da battere la concorrenza di Fiorentina, Genoa ed Atalanta. Lo rivela Tuttosport.