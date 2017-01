Il mercato del Torino potrebbe non limitarsi agli arrivi di Carlao e Iturbe. "Stiamo lavorando per vedere se riusciamo a fare qualche altra operazione - ha rivelato il direttore sportivo dei granata Gianluca Petrachi ai microfoni Rai prima del fischio d'inizio della partita con il Milan valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia - Se capiterà l'opportunità di prendere qualcuno per migliorare lo faremo sicuramente".