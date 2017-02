TORINO, PETRACHI: "CONTENTI DI MIHAJLOVIC"

Il ds del Torino, Gianluca Petrachi, difende l'operato di Mihajlovic. “Soddisfatti di Mihajlovic? Assolutamente sì. Noi siamo contenti del mister e di quello che stiamo facendo. Stiamo già valutando il futuro e da parte nostra c’è estrema sintonia. La rosa è ben assortita. Abbiamo speso molto per grandi giocatori come Iago Falque e Ljajic ma abbiamo puntato anche su molti giovani, ai quali va dato il tempo di ambientarsi in Serie A", ha detto a Premium Sport.