Torino, Mihajlovic ha messo gli occhi su Soriano e Giaccherini

Il Torino non scherza e non scherza nemmeno Sinisa Mihajlovic . Il tecnico serbo ha due obiettivi nel mirino per il reparto offensivo. C'è da capire cosa vorrà fare Immobile , ma nel frattempo Urbano Cairo punta Soriano della Sampdoria e Giaccherini , in scadenza nel 2017 con il Sunderland , che quest'anno ha giocato in prestito con il Bologna . L'esterno, ora in Nazionale , piace sia agli emiliani sia alla Fiorentina.

Tra poche ore, come riporta Tuttosport, scadrà la prelazione dell'Inter su Soriano. Il giocatore è in scadenza nel 2020 con la Sampdoria e piace tanto anche in Bundesliga, allo Schalke 04 e al Borussia Dortmund. Dopo la mancata convocazione per Euro 2016, la sua valutazione è scesa a 10 milioni di euro. Il Torino cercherà di abbassare le pretese della Samp grazie a Quagliarella. L'attaccate è a gennaio è tornato in blucerchiato e il club ligure deve ancora versare ai granata i 2,5 milioni di euro pattuiti. Soldi che appunto potrebbero essere scontati nell'affare Soriano.



Capitolo Giaccherini. Mihajlovic vorrebbe l'esterno in scadenza con il Sunderland nel 2017. Quest'anno ha giocato in prestito al Bologna e riconquistato la Nazionale. Gli emiliani cercheranno di tenerlo, consapevoli della concorrenza anche della Fiorentina. Infine, per il centrocampo del Torino non bisogna dimenticare il forte interesse del tecnico serbo per Kucka. Lo slovacco, che parteciperà a Euro 2016 con la sua Nazionale, è arrivato al Milan nella scorsa stagione proprio su richiesta di Miha.