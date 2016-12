Torino, il Bayern fa sul serio per Darmian

17:25 - Il Bayern è sceso pesantemente in campo per Matteo Darmian. Osservato in varie occasioni da un inviato di Pep Guardiola, il nazionale azzurro ha superato ampiamente l’esame. Piace per la sua duttilità e per le sue doti atletiche, che lo rendono adattissimo alla Bundesliga e alla filosofia guardioliana. Urbano Cairo è partito per il suo giocatore da una richiesta di 20 milioni, ma è pronto a sedersi a un tavolo per trattare e da fonti molto vicine al club bavarese filtra l’intenzione di arrivare a un’offerta di circa 18 milioni, che alla fine è poco meno di quanto Toro e Juve insieme hanno incassato per la cessione di Ciro Immobile al Borussia Dortmund.

In questo caso però i 18 milioni finirebbero tutti nelle casse granata, dando la possibilità a Cairo di reinvestirne almeno una parte per l’ennesima ricostruzione della squadra. E soprattutto è una cifra che nessuna società italiana può permettersi, nemmeno Napoli e Inter che hanno manifestato interesse per il giocatore negli ultimi tempi.