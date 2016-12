Torino, due pazze idee: Hart e Flamini

Pazze idee in casa Torino. A tre giorni dalla fine del mercato, Urbano Cairo sta addirittura pensando ad Hart e Flamini per rinforzare la rosa di Sinisa Mihajlovic. Il portiere è ormai finito ai margini del Manchester City di Pep Guardiola, mentre Flamini si è svincolato a giugno dall'Arsenal. L'alternativa di Hart, che arriverebbe comunque in prestito, resta Gabriel del Milan. Al momento i rossoneri non mollano il brasiliano.